Так выглядит "перемирие": оккупанты атаковали поезд на Донетчине, есть раненый

Российский дрон атаковал железную дорогу в Донецкой области

Путин проигнорировал предложение Украины о прекращении огня. Российские войска атаковали дроном грузовой поезд на Донбассе, ранен машинист.

По данным "Укрзализниці", кафиры нанесли удар беспилотником по локомотиву гражданского грузового поезда в прифронтовой зоне. Машинист получил обломочное ранение ноги, ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Машинисты "Укрзалізниці" работают в прифронтовых районах в условиях повышенного риска. Они выполняют свои обязанности в бронежилетах и ​​шлемах, имея при себе медицинские комплекты для первой помощи.

Железнодорожники обеспечивают движение на тех участках, где это возможно, несмотря на постоянную угрозу атак. Последствия вражеского удара удалось быстро ликвидировать, и курсирование поездов на этом участке возобновлено. В настоящее время жизни раненого машиниста ничего не угрожает.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Путин отказался от перемирия и предложил Зеленскому встретиться в Стамбуле 15 мая.