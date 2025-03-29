Россияне массированно атаковали Днепр. Впечатляющее видео первых минут после удара

Враг в который раз атаковал мирный город

Массированный удар беспилотниками по Днепру россияне нанесли поздно вечером в пятницу, 28 марта. Погибли четыре человека, еще 21 человек получил ранения. В сети появилось видео первых минут после взрывов.

Враг направил на город более двух десятков беспилотников, большинство из них были сбиты. Целями для обстрела россияне избрали исключительно объекты гражданской инфраструктуры, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В ГСЧС проинформировали, что количество пострадавших возросло до 21 человека. Горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Повреждены многоэтажки и 21 автомобиль. Пострадали две единицы пожарно-спасательной техники. Все пожары ликвидированы. К работам привлекалось более 150 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС.

В сети появилось видео с одного из мест взрывов, снятое в первые минуты. Здание сильно повреждено, разбиты также автомобили, припаркованные рядом. Мужчины ищут раненых и оказывают им помощь.

На видео также попал момент взрыва. В квартире выбило окна.

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Как сообщал "Телеграф", это уже не первое воздушное нападение на Днепр за последние несколько дней. В частности, россияне вечером 26 марта запустили около 150 беспилотников по Украине по четырем направлениям. На фоне этого более десяти взрывов прогремели в Днепре. Атака в ночь с 26 на 27 марта нанесла много вреда горожанам. Масштабы разрушений таковы: в городе повреждены десятки предприятий, образовательных и культурных заведений.