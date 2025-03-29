Росіяни масовано атакували Дніпро. Вражаюче відео перших хвилин після удару

Ворог вкотре атакував мирне місто

Масований удар безпілотниками по Дніпру росіяни здійснили пізно ввечері у п'ятницю, 28 березня. Загинуло четверо людей, ще 21 людина отримала поранення. В мережі з'явилося відео перших хвилин після вибухів.

Ворог скерував на місто понад два десятки безпілотників, більшість з них збили. Цілями для обстрілу росіяни обрали виключно об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У ДСНС поінформували, що кількість постраждалих зросла до 21 людини. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Пошкоджено багатоповерхівки та 21 автомобіль. Постраждали також дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Всі пожежі ліквідовано. До робіт залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.

В мережі з'явилося відео з одного з місць вибухів, зняте в перші хвилини. Будівлю дуже пошкоджено, побито також автівки, припарковані поруч. Чоловіки шукають поранених та надають їм допомогу.

На відео потрапив також момент вибуху. У квартирі вибило вікна.

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Як повідомляв "Телеграф", це вже не перший повітряний напад на Дніпро за останні кілька днів. Зокрема, росіяни ввечері 26 березня запустили близько 150 безпілотників Україною з чотирьох напрямків. На тлі цього понад десять вибухів пролунали у Дніпрі. Атака в ніч з 26 на 27 березня наробила багато шкоди містянам. Масштаби руйнувань такі: у місті пошкоджено десятки підприємств, освітніх та культурних закладів.