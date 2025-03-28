"Шахеди" знову масовано атакували Україну: де вже чули вибухи

Над регіоном фіксують значну кількість безпілотників

Ввечері, у п'ятницю, 28 березня, у Дніпрі пролунали вибухи. Над містом і Дніпропетровською областю триває масштабна атака дронами-камікадзе типу "шахед".

Про це повідомили журналісти "Телеграф", а також підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За інформацією моніторингових джерел, над регіоном зафіксовано значну кількість ворожих БПЛА. Частина з них летить з півдня, частина — з півночі.

"Через атаку БпЛА виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється", — дописали в ОВА.

Жителів просять залишатися в укриттях щонайменше пів години після останнього вибуху.

Очевидці зафіксували момент потужного вибуху у місті. Попередньо — або приліт, або збиття з подальшим падінням уламків.

У деяких районах Дніпра видно задимлення та заграву.

Пожежу видно з лівого на правий берег:

За словами Сергія Лисака, ворожі безпілотники активні над усією областю. Сили протиповітряної оборони працюють.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у березні російські шахеди поцілили прямо в будівлю колишнього Потьомкінського палацу в Дніпрі.