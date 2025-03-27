В Полтаві пролунали вибухи: у місті частково немає електропостачання

Влучання було зафіксовано у промзоні міста, обійшлося без постраждалих

Російські окупанти ввечері 27 березня попри так зване "енергетичне перемир'я" атакували інфраструктуру Полтави. У місті було чутно вибухи, частково зникло електропостачання у деяких районах. До цього повідомлялося про ударні безпілотники окупантів у напрямку на Полтаву.

Про атаку ворога повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. За його словами, влучання було зафіксовано у промзоні міста, обійшлося без постраждалих.

"За останньою інформацією є влучання у промзону у межах містах. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Енергопостачання поступово відновлюється. Загроза ворожих ударів триває", – написав він.

"Суспільне. Полтава" та місцеві канали підтверджують, що низка районів міста залишилася без електропостачання внаслідок російського удару. Вочевидь, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру міста. Енергопостачання поступово відновлюється, усуваються наслідки чергового російського теракту.

Нагадаємо, що росіяни ввечері 26 березня запустили близько 150 безпілотників Україною з чотирьох напрямків. На тлі цього понад десять вибухів пролунали у Дніпрі. Атака в ніч з 26 на 27 березня наробила багато шкоди містянам. Масштаби руйнувань такі: у місті пошкоджено десятки підприємств, освітніх та культурних закладів.

Також російські окупанти ввечері 25 березня масовано атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів, були зафіксовані значні руйнування інфраструктури та житла.