Поранені люди та понівечені будинки: як Дніпро пережило масовану атаку (фото)

У місті величезні вирви від шахедів

Атака на Дніпро в ніч з 26 на 27 березня наробила багато шкоди містянам. Про деталі атаки повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпровської обласної військової адміністрації, у своєму телеграм-каналі.

За інформацією від влади, внаслідок ракетного удару постраждали троє городян: 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Медики одразу надали їм необхідну допомогу безпосередньо на місці подій.

Масштаби руйнувань такі: у місті пошкоджено десятки підприємств, освітніх та культурних закладів. Понад 60 легкових автомобілів зазнали ушкоджень, частина з них повністю знищена. Пошкоджено також дві вантажівки.

Так виглядало Дніпро в ніч з 26 на 27 березня

Негайно після атаки до ліквідації наслідків залучили всі необхідні служби. Комунальні працівники розпочали прибирання території. Благодійні організації допомагають забезпечувати мешканців будівельними матеріалами.

Окрім Дніпра, того ж дня постраждала й Нікопольщина. Російські окупанти атакували район дронами-камікадзе та артилерією. Обстрілам підлягли районний центр, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

На Нікопольщині внаслідок атаки постраждала 30-річна жінка. Вона отримала амбулаторне лікування. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, інфраструктурні об'єкти, автозаправні станції та автомобілі. У Дніпропетровській області за ніч знищили 6 ворожих безпілотників.

"Телеграф" писав раніше також, що у Запоріжжі чули вибухи. Росіяни атакували дронами, є постраждалі.