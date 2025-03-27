Поранені люди та понівечені будинки: як Дніпро пережило масовану атаку (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1114
У місті величезні вирви від шахедів
Атака на Дніпро в ніч з 26 на 27 березня наробила багато шкоди містянам. Про деталі атаки повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпровської обласної військової адміністрації, у своєму телеграм-каналі.
За інформацією від влади, внаслідок ракетного удару постраждали троє городян: 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Медики одразу надали їм необхідну допомогу безпосередньо на місці подій.
Масштаби руйнувань такі: у місті пошкоджено десятки підприємств, освітніх та культурних закладів. Понад 60 легкових автомобілів зазнали ушкоджень, частина з них повністю знищена. Пошкоджено також дві вантажівки.
Негайно після атаки до ліквідації наслідків залучили всі необхідні служби. Комунальні працівники розпочали прибирання території. Благодійні організації допомагають забезпечувати мешканців будівельними матеріалами.
Окрім Дніпра, того ж дня постраждала й Нікопольщина. Російські окупанти атакували район дронами-камікадзе та артилерією. Обстрілам підлягли районний центр, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.
На Нікопольщині внаслідок атаки постраждала 30-річна жінка. Вона отримала амбулаторне лікування. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, інфраструктурні об'єкти, автозаправні станції та автомобілі. У Дніпропетровській області за ніч знищили 6 ворожих безпілотників.
"Телеграф" писав раніше також, що у Запоріжжі чули вибухи. Росіяни атакували дронами, є постраждалі.