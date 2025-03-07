Ракетна атака на Україну: росіяни запустили по Україні ракети з повітря та Чорного моря (оновлюється)

Ворог запустив по Україні ракети "Калібр", Х-101 та ударні безпілотники

Російські окупанти вранці 7 березня знову влаштували масовану ракетну атаку на Україну. Зокрема, ворог запустив крилаті ракети "Калібр" з кораблів в акваторії Чорного моря, також відбулися пуски ракет Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Як і минулої весни, окупанти намагаються завдати масованого удару по українській енергетиці.

Моніторингові канали повідомляли, що у черговому акті повітряного терору беруть участь 10 бомбардувальників Ту-95МС, поділені на дві групи. У морі було чотири недобитки зі складу залишків Чорноморського флоту РФ із сумарним залпом у 24 крилаті ракети "Калібр". Також у повітрі над Україною перебуває понад 30 БПЛА, фіксувалася загроза використання балістичного озброєння.

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03:35 Дві групи "Калібрів" зафіксовано на Херсонщині та Миколаївщині, попередньо курсом на Кіровоградську область. Ще одна група "Калібрів" взяла курс на Кривий Ріг. Попередньо також є група "Калібрів" курсом на Одеську область.

03:30 Перші ворожі "Калібри" зафіксовано у Бериславському районі Херсонщини.

03:15 Попередньо, відбулися пуски ракет Х-101 літаками Ту-95МС з району Енгельсу. Протягом години ракети можуть опинитися у повітряному просторі України.

03:10 Зафіксовані пуски російськими окупантами ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Протягом 30 хвилин ракети можуть увійти в повітряний простір, за даними моніторингу, загальний залп може складати від 10 до 24 ракет.

Нагадаємо, що до цього 11 лютого російські окупанти влаштували чергову ракетну атаку на Україну. На відміну від минулих разів, вони запустили спершу крилаті ракети "Калібр" з району Новоросійська. Також росіяни здійснили пуски крилатих ракет Х-101/555 з Ту-95МС, пролунали вибухи на Полтавщині.

Минулого разу ворог влаштував чергову ракетну атаку вранці 20 лютого. Зокрема, над Україною було помічено кілька ракет, також очікувалися пуски Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Мішенню ворог вчергове обрав об'єкти енергетичної інфраструктури – ті самі, про які нещодавно брехав Лавров. При цьому в ніч з 19 на 20 лютого ворог обстріляв Харківщину балістикою та крилатими ракетами. Таким чином окупанти намагалися підготувати ранковий ракетний напад.