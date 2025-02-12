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Серйозні руйнування та тіло посеред вулиці: як виглядає Київ після ракетної атаки Росії (репортаж)

Автор
Денис Подставной
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Наслідки ракетної атаки у Києві
Наслідки ракетної атаки у Києві. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Ворог атакував кількома ракетами

Вранці 12 лютого Росія атакувала Київ балістичними ракетами. На жаль, не обійшлося без загиблих та руйнувань.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події у Подільському районі та показав наслідки. На фото можна побачити, що вибух був такий потужний, що жодне вікно в окрузі не залишилося цілим. Також із будівель злетіла обшивка. Місцями вікна вирвало разом із рамами.

Все навколо буквально усіяно уламками, які вже починають прибирати. Серйозно постраждали й припарковані автомобілі.

Але найтрагічніше — посеред вулиці лежить накрите тіло загиблого. Місце події оточила поліція. Нагадаємо, що, за даними влади, у цьому районі міста через атаку є щонайменше один загиблий та один потерпілий. Також загиблий є й у Оболонському районі.

Варто зазначити, що окрім Подільського постраждали ще декілька районів Києва:

  • Оболонський район: сталася руйнація у двох офісних будівлях, в одній з них виникла пожежа, її ліквідовано
  • Святошинський район: стався спалах на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано
  • Голосіївський район: стався спалах у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі продовжується

Через наслідки російських обстрілів місцями в Оболонському районі зникло електропостачання.

Раніше ми писали про нові подробиці атаки по Києву.

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#Україна #Київ #Війна