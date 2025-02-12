Серед поранених — дитина. Нові подробиці удару балістикою по Києву (фото та відео)
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В Оболонському районі є руйнування у двох офісних будівлях
В ніч на середу, 12 лютого, росіяни атакували Київ. За попередніми даними, вони застосували балістичні ракети, відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих.
Оновлення Кількість поранених в Оболонському районі зросла до чотирьох, — ДСНС. Пожежу частково зруйнованій офісній будівлі рятувальники ліквідували.
Як повідомив мар столиці Віталій Кличко, загиблу людину виявили в Оболонському районі. Також там троє постраждалих, серед яких — 9-річна дівчинка.
"В Оболонському районі наразі один загиблий. Та вже троє постраждалих, двох із них медики госпіталізували, одному — надали допомогу на місці", — написав Кличко у Telegram.
На місці удару побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зробив фото та відео наслідків російської атаки.
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У ДСНС поінформували, що рятувальники ліквідовують наслідки ракетної атаки РФ в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах. На місцях працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
- Оболонський район: сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа, її ліквідовано
- Святошинський район: сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.
- Голосіївський район: сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває
Через наслідки російського обстрілу подекуди в Оболонському районі зникло електропостачання. Про це повідомило "Суспільне".
Як повідомляв "Телеграф", увечері 11 лютого у Кривому Розі пролунав сильний вибух. За попередніми даними, росіяни вдарили по місту балістичною ракетою з Криму.