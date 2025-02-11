Обстріл інтернату у Суджі: у ЗСУ розповіли про переговори з генералом Кадирова (відео)

Кадировський генерал робив гучні обіцянки

У ЗСУ оприлюднили докази, що російська армія знала про те, що в інтернаті в Суджі знаходяться лише мирні жителі. Однак це не зупинило їх від нанесення авіаудару 1 лютого.

Нові докази оприлюднені у youtube-каналі ТРО ЗСУ. Пресофіцер військової комендатури на російській території Олексій Дмитрашковський показав відео свого спілкування з командиром чеченського підрозділу "Ахмат" Апті Алаудіновим.

"В інтернаті знаходилося близько 100 місцевих мешканців. Повторюся, це були люди у віці, люди з інвалідністю. І поки українська армія в особі Військової комендатури рятувала людей, генерал тік-ток військ Апті Алаудінов почав цинічно брехати про те, що трапилося. Що це (обстріл) зробила українська армія", — розповів Дмитрашковський.

Він зазначив, що саме він вів переговори з кадировським генералом та оприлюднив записи розмови, щоб показати, про що вони домовлялися.

При цьому на кадрах чути, що Алаудінов гучно обіцяв, що російські війська не обстрілюватимуть інтернат до того, як звідти вивезуть людей. Однак, зрештою, у нього виникли проблеми з отриманням дозволів у вищого керівництва або в нього з самого початку не було бажання когось рятувати. Зрештою, свою обіцянку він не виконав і в добавку почав звинувачувати ЗСУ в обстрілах інтернату.

В інтернаті на момент удару знаходилося близько сотні мирних росіян, переважно це люди похилого віку або люди з інвалідністю. Внаслідок удару авіабомбою загинуло від шести до восьми людей, решту українським військовим вдалося врятувати.

Як повідомлялося раніше, у Повітряних силах ЗСУ раніше оприлюднили докази того, що атаку на Суджу 1 лютого було здійснено з російського літака.