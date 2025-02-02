Новий воєнний злочин РФ: Повітряні сили надали докази, що інтернат в Суджі зруйнував російський КАБ

Влучанням КАБу було зруйновано центральну частину будинку, де перебували люди, є загиблі та поранені

Повітряні сили Збройних сил України навели докази того, що інтернат у місті Суджа Курської області був знищений саме російською керованою авіабомбою (КАБ). У Повітряних силах надали скриншоти з системи "Віраж-планшет", де можна побачити траекторію польоту запущеного російськими окупантами КАБу.

Про це сказано у повідомленні Повітряних сил ЗСУ. Там нагадали, що росіяни цілеспрямовано скинули керовану авіабомбу на будівлю, де перебували російські біженці.

"Близько 18.00 01 лютого 2025 року російська авіація завдала удару із застосуванням керованої авіабомби по місцю тимчасового проживання цивільного населення (вул. Леніна, 7, Суджа) – триповерховому будинку колишнього інтернату, в якому перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення та пункт Національної поліції України з 4 поліцейськими", – сказано у повідомленні.

Зазначається, що влучанням КАБу було зруйновано центральну частину будинку, де перебували люди. Загалом четверо людей загинули, четверо було важко поранено, ще 80 осіб практично не постраждали від ворожого удару. Поранених евакуювали до стабілізаційних пунктів з метою надання медичної допомоги та подальшої евакуації.

"Бити бомбами по мирному населенню – фірмовий почерк російських злочинців! Навіть коли мирне населення — місцеві мешканці, росіяни. Вже традиційно, численні російські пабліки звинувачують в ударі Україну. Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об’єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією. До вашої уваги скріншоти із системи "Віраж-планшет" із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби", – додали в ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що 1 лютого у другій половині дня російські окупанти завдали удару КАБом по місту Суджа в Курській області. Вибухом було зруйновано будівлю школи-інтернату, де перебували російські біженці – переважним чином лежачі, літні люди та люди, які втратили житло внаслідок обстрілів з боку російської армії. Внаслідок атаки приблизно 95 осіб опинилося під завалами.