Росіяни розбомбили школу в Суджі: близько сотні людей під завалами (оновлено)

Під завалами шукають людей

Росіяни не шкодують навіть свого мирного населення, а тому вдарили по Суджі (Курська область). В результаті було зруйновано школу-інтернат.

Про це повідомив прес-офіцер тимчасової військової комендатури на території Росії Олексій Дмитрашковський. Його звернення оприлюднено у Facebook "ТРО Медіа".

"1 лютого 2025 року о 17:54 Збройні сили РФ завдали удару по школі-інтернату міста Суджі 95 людей опинилися під завалами", — сказав він.

Дмитрашковський додав, що представники комендатури зараз ведуть роботи над пошуками тих, хто вижив, а під завалами чути стогін і крики людей. При цьому він підкреслив, що більшість постраждалих це люди похилого віку, а частина з них навіть не може самостійно рухатися.

Генеральний штаб поділився кадрами з місця прильоту. Як видно на кадрах, частину верхнього поверху просто знесло в результаті обстрілу.

UPD: За даними Генштабу четверо цивільних загинули, ще 84 дістали поранення. З них 4 перебувають у важкому стані. Тих, хто потребує допомоги, відправили до лікарень на українській території.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти обстріляли Полтаву, знищивши там житлову багатоповерхівку. Попередньо через це загинуло 7 людей, а постраждало 17. Серед постраждалих є малолітні діти.