Под завалами ищут людей

Россияне не жалеют даже своего мирного населения, а потому ударили по Судже (Курская область). В результате была разрушена школа-интернат.

Об этом сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории России Алексей Дмитрашковский. Его обращение обнародовано в Facebook "ТРО Медиа".

"1 февраля 2025 года в 17:54 Вооруженные силы РФ нанесли удар по школе-интернату города Суджи 95 человек оказались под завалами", — сказал он.

Дмитрашковский добавил, что представители комендатуры сейчас ведут работы над поисками выживших, а под завалами слышны стоны и крики людей. При этом он подчеркнул, что большинство пострадавших это пожилые люди, а часть из них даже не может самостоятельно двигаться.

Позе Генеральный штаб поделился кадрами с места прилета. Как видно на кадрах, часть верхних этажей просто снесло в результате обстрела.

UPD: По данным Генштаба четверо гражданских погибли, еще 84 получили ранения. Из них 4 пребывают в тяжелом состоянии. Нуждающихся в помощи отправили в больницы на украинской территории.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты обстреляли Полтаву, уничтожив там жилую многоэтажку. Предварительно из-за этого погибли 7 человек, а пострадали 17. Среди пострадавших есть малолетние дети.