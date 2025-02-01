Куча обломков и много жертв. Как выглядит место попадания в многоэтажку в Полтаве (фото)

Ударом разрушены все пять этажей

В Полтаве продолжаются спасательно-аварийные работы на месте попадания российской ракеты в жилую многоэтажку. В результате атаки разрушена часть пятиэтажного дома.

На месте трагедии побывала корреспондентка "Телеграфа" Анна Волкова. От мощного взрыва пострадали многоэтажки вокруг места попадания.

Как видно на фото, обломки разрушенного дома падали на расстоянии десятков метров, кое-где валяется даже бытовая техника и ее куски. В соседних домах вылетели окна даже с рамами. От обломков на фасадах остались характерные следы.

У места трагедии волонтеры уже обустроили пункт обогрева и помощи, где всем предлагают горячие напитки и еду. Неравнодушные люди постепенно приносят вещи для пострадавших.

По последним данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), в результате российского удара по Полтаве погибли 4 человека. Пострадали 13 человек, среди которых 3 детей. За время разбора завалов спасатели спасли 21 человека.

Заметим, что предварительно, впервые за время полномасштабной войны, по Полтаве нанесен удар сверхзвуковой ракетой Х-22/32, выпущенной из бомбардировщика Ту-22М3. Полностью разрушено одно крыло дома от 1 до 5 этажа.

Больше о том, что происходит на фронте, в Украине и в мире, рассказываем в материале: "Война — день 1074 года: солдаты КНДР бегут с Курщины, а Россия нанесла новый массированный удар ".

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