Запорожье под массированной атакой беспилотников: в городе слышны взрывы (обновлено)

По данным мониторинговых каналов, по меньшей мере 20 беспилотников атаковали город

Россияне ночью 1 февраля устроили массированный налет ударных беспилотников в Запорожье. Большинство вражеских БПЛА обезвредили мобильные огневые группы, но, к сожалению, есть прилеты.

Об этом сообщил собственный корреспондент "Телеграфа", информацию подтвердил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По данным мониторинговых каналов, по меньшей мере 20 беспилотников атаковали город, вероятно, что реальная цифра значительно больше.

"Враг нанес более 10 ударов по Запорожью. Это самый массовый удар за последнее время. Последствия устанавливаются. Предварительно — без пострадавших. Все экстренные службы на местах", – написал Федоров, добавив, что тревога продолжается и нужно находиться в укрытиях.

Жители Запорожья и окрестностей сообщали о многочисленных взрывах. Мобильные огневые группы обезвредили большинство ударных беспилотников, часть сбитых БПЛА могла упасть в Днепр. Секретарь городского совета Регина Харченко призвала горожан находиться в укрытиях.

"Громада! Мобильные огневые группы продолжают работу! Оставайтесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и близких", — написала она.

Обновлено. Федоров сообщил, что в результате атаки оккупантов получили повреждения частные домовладения. Россияне традиционно бьют исключительно по гражданскому населению.

"По состоянию на данный момент, в результате вражеской атаки получили повреждения частные домовладения — выбиты окна, повреждена крыша", — написал он.

Обновлено 02:57. Федоров написал, что предварительно враг направил на Запорожье 16 беспилотников. Это одна из самых массированных атак за последнее время.

"По уточненной информации россияне направили на город 16 беспилотников. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве 1 февраля ночью также была слышна серия взрывов. Столица отражала атаку российских ударных беспилотников, пытавшихся атаковать город, угрозу обезвредила противовоздушная оборона.

Отметим, что российские оккупанты в ночь на 1 февраля на фоне масштабного налета ударных беспилотников атаковали несколько украинских областей крылатыми и баллистическими ракетами. В частности, под ударом находились Полтавская, Харьковская, Днепропетровская области, а также Одесса второй раз за последние часы.