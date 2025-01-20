Удар КАБа по Запорожью 8 января: появилось видео момента российской атаки на город

Из видео понятно, что российские оккупанты целенаправленно били именно по улице в разгар рабочего дня, когда там было много людей

В сети появилось видео момента взрыва российской управляемой авиабомбы на людной улице в Запорожье 8 января. Тогда в результате удара КАБами погибли 13 человек и 127 получили ранения.

Видео появилось во многих украинских каналах. На этом можно увидеть, что в момент атаки врага на улице было очень много людей, двигавшихся в направлении остановок общественного транспорта.

За несколько секунд до взрыва люди на улице начали разбегаться, очевидно, услышав КАБ, а затем раздался сильный взрыв посреди улицы. Под взрывную волну попал трамвай с пассажирами, который ехал неподалеку от эпицентра, чудом уцелела вагоновожатая, но многие пассажиры получили ранения, а несколько из них погибли. Также очень много раненых было на улице. Из видео понятно, что российские оккупанты целенаправленно били именно по улице в разгар рабочего дня, когда там было больше людей.

Напомним, что в ночь на субботу, 18 января, россияне атаковали Украину беспилотниками, а ранним утром — баллистикой. Несколько взрывов прогремели в Киеве, также два взрыва слышали в Запорожье, громко было на Днепропетровщине. В результате вражеского обстрела в Киеве погибли четыре человека, а в Запорожье ранены 10 человек.

Как сообщал "Телеграф", около полудня в пятницу, 17 января, во время воздушной тревоги раздался взрыв в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Погибли четыре человека, также есть много раненых.