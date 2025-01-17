Россияне ударили по учебному заведению и жилой застройке в Кривом Роге, есть жертвы (фото и видео) - обновлено

Враг в который раз бьет по гражданским объектам

Около полудня в пятницу, 17 января, во время воздушной тревоги раздался взрыв в городе Кривой Рог Днепропетровской области. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Обновлено 14:10 В ГСЧС показали фото с места удара. Там сообщили, что количество пострадавших возросло до шести человек. Частично разрушено четырехэтажное здание одного из учебных заведений. Также ракеты попали по открытой территории. Повреждены два многоквартирных дома и хозяйственная постройка. На четвертом этаже одного из домов возник пожар.

Обновлено 13:30 По информации Днепропетровской ОВА, в Кривом Роге повреждены две пятиэтажки. В одной из них возник пожар. Кроме того, пострадало не эксплуатировавшееся здание. По уточненным данным, пострадали пять человек. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, еще двое получили медицинскую помощь на месте.

Обновлено 13:22 Сергей Лысак сообщил, что количество погибших возросло до четырех человек. Это — три женщины и мужчина.

"Три человека пострадали. Это 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет. Все — тяжелые. Врачи оказывают необходимую помощь. На местах чрезвычайных ситуаций работают все службы", — говорится в сообщении.

Воздушные Силы Украины предупреждали об угрозе баллистического удара по Кривому Рогу. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка.

"Предварительно, три человека убила российская армия, ударив по Кривому Рогу. Есть раненые", — написал он.

Telegram-канал "Рудана. Новости. Кривой Рог" опубликовал фото с места. В небо поднялся густой дым.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отреагировал на очередной удар россиян по мирному городу. Он подчеркнул, что есть попадание в абсолютно гражданские и жилые здания. Он подтвердил, что есть трое погибших и трое раненых.

Как сообщал "Телеграф", вечером 19 декабря россияне ударили по двухэтажному дому в Кривом Роге. Тогда были ранены пять человек, среди которых ребенок. К счастью, обошлось без погибших.