Раненый ребенок, есть разрушение: Киевщина страдала от атаки дронов (фото, видео)

Обломки сбитого дрона повредили не только человека

В ночь на 17 января в Киевской области в результате ночной атаки российских беспилотников пострадал 12-летний мальчик. Ребенок получил рваную рану бедра, есть подозрение на контузию.

Сейчас мальчик находится в больнице под наблюдением специалистов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Инцидент произошел в Бучанском районе, куда сразу прибыли полицейские и взрывотехники. По факту атаки правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Обломки сбитого дрона повредили не только человека – взрывной волной выбило окна в частном доме и повредило припаркованный рядом автомобиль.

Больше всего пострадало двухэтажное кафе, где вспыхнул масштабный пожар. Пламя быстро опрокинулось на котельную и охватило 200 квадратных метров. На борьбу с огнем бросили 23 спасателя и 6 пожарных машин.

Николай Калашник, и.о. главы Киевской ОГА, призвал жителей области серьезно относиться к воздушной тревоге. "Прошу всех не игнорировать сигналы и находиться в укрытиях, пока опасность не пройдет", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно в Киеве обломки БПЛА попали в многоэтажку. Инцидент произошел в Соломенском районе.