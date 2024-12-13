Массированная атака на Украину: Россия наносит удар ракетами Х-101 и "Калибр" (обновляется)

Тревога объявлена ​​по всей стране

В пятницу, 13 декабря, российские бомбардировщики Ту-95МС, вылетевшие ночью из Оленьи, выполнили пусковые маневры в районе города Энгельс в России. Предварительно были запущены крылатые ракеты Х-101. В небе, по данным мониторинга, находилось до восьми Ту-95.

Кроме того, с акватории Черного моря были осуществлены пуски ракет "Калибр". По данным ВМСУ, в море находились 3 корабля с 24 "калибрами" на борту.

8:14 Почти все крылатые ракеты летят на западе Украины. По данным мониторов, целью врага является энергетическая система Украины.

8:05 ПВО работает в Киевской и Одесской областях. По данным мониторов, 10 групп ракет двигаются в направлении Хмельницкой и Ровенской областей. В части регионов Украины – превентивные отключения света.

07:53 Взрывы в Одессе — работа ПВО по вражеским ракетам, сообщает собственный корреспондент "Телеграфа". Также отмечается, что в районе Белой Церкви в Киевской области сейчас около 30 ракет россиян.

07:50 Крылатые ракеты в направлении Одессы, возможна работа ПВО. Также ракетная опасность для Южного в Одесской области несколько ракет пролетели Первомайск.

07:45 Одна из ракет летит в сторону Днепропетровщины, часть ракет сменила курс на Киевскую и Винницкую области. Большинство держит курс на Запад через Черкасскую область.

07:40 В общей сложности от 18 до 20 крылатых ракет Х-101 и "Калибр" летят в сторону центральных регионов — пока что.

07:35 Ракеты из Кировоградской области летят в сторону Черкасской области, ракеты из Сумщины перелетели на Черниговщину. Также на юге фиксируется новая группа ракет через Херсонскую область.

07:30 Большое количество ракет "Калибр" и Х-101 идет курсом на Кропивницкий. На юге 12 ракет, со стороны Сумской области по меньшей мере три ракеты. Тем временем Ту-95МС возвращаются на аэродромы.

07:25 Зафиксировано уже восемь ракет "Калибр". Первые группы Х-101 входят со стороны Сумской области. Кроме того, фиксировались выходы баллистических ракет из временно оккупированного Крыма, в России с "Саваслейки" взлетел один МиГ-31К с ракетой "Кинжал".

07:20 Первые три "Калибра" зафиксированы на Херсонщине курсом на Николаевскую область. Всего в море находилось три корыта с залпом в 24 "Калибра".

07:10 Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря, подлет возможен в течение следующих 20-30 минут.

07:05 Очередная попытка россиян атаковать Харьков завершилась тем, что ракета осталась "дома" в Белгороде. Между тем, в Киеве по неизвестной причине объявили воздушную тревогу.

06:50 Пригород Харькова снова попытались обстрелять баллистическими ракетами. Сообщалось о взрывах и работе ПВО.

06:35 Вероятно, первый "пуск" крылатых ракет Х-101 был имитационным. Остается угроза от второй волны ракет, а также от ракетоносителей "Калибров".

06:30 Очередная попытка россиян атаковать Харьков баллистическими ракетами. Крылатых ракет в воздухе пока не фиксируется.

06:25 Харьков и Кременчуг под атакой баллистики из временно контролируемого РФ Белгорода и Воронежа. В Харькове удар пришелся на пригород, в Кременчуге фиксировались взрывы.

06:05 Вероятно, враг произвел повторный пуск ракет из района Каспийского моря. Вероятное время подлета к границам Украины после 07:00.

06:03 В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.

06:00 Скоростная цель в Харьковской области в направлении Полтавы, — ВС.

05:45 Борты Ту-95МС продолжают движение ко второму пусковому рубежу у Каспийского моря. Не исключается повторный запуск ракет противником.

05:25 Мониторинг сообщил о возможном пуске ракет Х-101 оккупантами из района Энгельс. Также по некоторым регионам объявлена баллистическая угроза и угроза пусков "Калибров" – недобитые российские корыта из состава Черноморского флота находятся в море.

Напомним, 13 ноября, после 73 дней перерыва, Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами и использовала для воздушного удара стратегическую авиацию. Ракетный удар не был массированным, но под прицелом Путина оказался исключительно Киев и столичный регион. Большинство аналитиков и военных экспертов предупредили, что это могла быть "репетиция" перед действительно массированным ракетным ударом, мол, враг накопил достаточное количество ракет за более чем два месяца "затишье".

Также российские оккупанты ночью 15 ноября подняли в небо группу стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Но и это оказалась только имитация ракетного удара. Настоящая атака произошла в ночь и утром 17 ноября – россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.

Следующая ракетная атака врага произошла 21 ноября. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили восемь крылатых ракет Х-101, а Днепр с утра попал под комбинированный ракетный удар баллистики и аэробаллистики.

Через неделю, 28 ноября, россияне утром устроили ракетную атаку на Украину. Кроме ракетных пусков со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Украине угрожали крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и баллистика. Под атакой находились Стрый, Луцк, Ровно, Янтарь, Одесса, Киев, Шостка, Николаев, Харьков, Запорожье, Павлоград, а также агломерации и районы почти всех областей Украины.