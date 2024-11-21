Россияне устроили массированную атаку по Украине, в воздухе Ту-95мс: чем атакуют и где слышны взрывы (обновляется)

Российские бомбардировщики могли запустить ракеты Х-101

Россияне утром 21 ноября могли запланировать очередную массированную ракетную атаку на Украину. В воздухе сейчас находятся не менее шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые уже могли запустить ракеты Х-101, а Днепр с утра попал под комбинированный ракетный удар баллистики и аэробалистики.

Об угрозе запуска сообщили мониторинговые каналы. Воздушные силы сначала сообщили о нахождении 6 Ту-95МС в воздухе, а затем подтвердили возможность пусков. Отмечается, что ожидать ракет можно примерно в районе 06:30 – 07:00, если пуски не были имитационными.

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06:55 Ракеты маневрируют, улетели в Полтавскую область. По данным мониторинга, в воздушном пространстве находится до восьми ракет Х-101.

06:45 Новая группа крылатых ракет зашла в воздушное пространство Украины, курс тоже на Киевскую область. Есть ракетная угроза для столицы.

06:40 Первые крылатые ракеты входят в воздушное пространство Украины со стороны Черниговской области, летят курсом на Киевщину.

06:25 По состоянию на 6 утра, в Черном море находится 24 российских корабля, из которых пять являются носителями "Калибров". Общий возможный залп — до 28 ракет. Также ракетоноситель есть в Средиземном море, общий залп до 16 ракет.

6:04 По предварительным данным, оба МиГ-31к совершили посадку на аэродроме "Саваслейка".

5:59 Четыре борта Ту-96мс, которые, вероятно, совершили ракетные пуски, летят по направлению к аэродрому "Оленья". Еще два самолета направляются к акватории Каспийского моря.

Напомним, 13 ноября, после 73 дней перерыва, Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами и использовала для воздушного удара стратегическую авиацию. Ракетный удар не был массирован, но под прицелом Путина оказался исключительно Киев и столичный регион. Большинство аналитиков и военных экспертов предупреждают, что это могла быть "репетиция" перед действительно массированным ракетным ударом, мол, враг накопил достаточное количество ракет за более чем два месяца "затишье".

Также российские кафиры ночью 15 ноября подняли в небо группу стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95МС. Но и это оказалась только имитация ракетного удара. Настоящая атака произошла в ночь и утром 17 ноября – россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.

Ранее эксперт указал на прямую связь между разговором избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и имитацией РФ пусков ракет с Ту-95МС по Украине, состоявшейся 11 ноября. В последнее время враг поднимает в небо Ту-95МС через день.