В Брянске ночью раздавались взрывы: под прицелом мог оказаться большой арсенал оружия, обновлено (фото, видео)

Этому городу уже "прилетало"

В Брянской области России в ночь на 19 ноября раздались взрывы, после которых возник пожар. Под удар мог попасть 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в городе Карачев.

Как сообщают росСМИ, после оглашения ракетной опасности в Карачеве, по словам очевидцев, произошел очень мощный взрыв. После него возникло огненное зарево и начали раздаваться менее мощные взрывы. Вероятно, началась детонация на большом оружейном арсенале.

UPD Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в Telegram подтвердил удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ в Брянской области. По его данным, там были артиллерийские боеприпасы, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО. В частности, там хранились артиллерийские боеприпасы производства КНДР к их системам.

В сети появились фото и видео последствий атаки. Россияне, как всегда, эмоционально комментируют произошедшее.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

67-й арсенал ГРАУ уже попадал под удар. ВСУ поразили его ударными беспилотниками в октябре этого года. ГРАУ — Главное ракетно-артиллерийское управление министерства обороны страны-агрессора, подчиненное заместителю министра обороны России. Арсеналы ГРАУ – специализированные склады, где хранятся боеприпасы, военные материалы и техника.

Как сообщал "Телеграф", ночью 10 ноября российский город Брянск атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты. В результате произошел пожар в воинской части.