Война — день 1000: россияне и северокорейцы стягивают силы в Курскую область, но у Украины появился козырь

Оперативно о главном за сутки

Украина пережила 1000 дней российского полномасштабного вторжения. Боевые действия на фронте идут с прежней активностью, однако для россиян ключевым направлением стало Курское. Там украинские военные успешно держат оборону против значительных сил противника, в число которого входят и северокорейские солдаты. Однако оккупанты не оставляют попыток продавить оборону ВСУ в Донецкой области и местами им удается продвигаться. Оккупанты смогли усилиться за счет солдат из КНДР, однако Украина вероятно смогла получить важное разрешение на применение западного дальнобойного вооружения на российской территории, что может качнуть чашу весов в украинскую сторону. При этом, не исключено, что в расположения оккупационных подразделений наведаются не только американские ATACMS, но и украинские "Нептуны".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 19 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В нескольких областях Украины замечены российские беспилотники. Большинство из них движется в сторону Киевской области

О том, что происходило 16 ноября, читайте в трансляции: Война — день 997: Россия сблизилась с Китаем и устраивает провокации на границе

С ситуацией в Украине за 17 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 998: Россия нанесла мощнейший удар, а Байден принял историческое решение

О новостях и событиях 18 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 999: Украина получила важное разрешение, а Россия ударила по Одессе