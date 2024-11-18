Война — день 999: Украина получила важное разрешение и готовится к новым обстрелам

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают вести наступление на востоке Украины, а также заметно активизировались в Курской области, где они при поддержке тысяч солдат КНДР пытаются выбить украинские силы. При этом в мире уже звучат сообщения, что Пхеньян может прислать до сотни тысяч своих бойцев для поддержки россиян. На Западе в этом увидели признаки существенной эскалации войны, что потребовало принятия ответных мер. Так по данным СМИ, Украина наконец-то получила разрешение на применение американских дальнобойных ракет ATACMS по территории России. При этом не исключается, что разрешение также коснется британских и французских крылатых ракет.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 18 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Число погибших после российского обстрела Сум достигло 10 человек, среди которых двое детей. Также известно, что 52 человека получили ранения.

О новостях и событиях 15 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 996: атака дронов на Одессу и "прорыв" России на Черниговщине

О том, что происходило 16 ноября, читайте в трансляции: Война — день 997: Россия сблизилась с Китаем и устраивает провокации на границе

С ситуацией в Украине за 17 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 998: Россия нанесла мощнейший удар, а Байден принял историческое решение