Война — день 998: россияне устраивают провокации на Черниговщине и получают артиллерию от КНДР

Оперативно о главном за сутки

Оккупационные войска продолжают продвигаться в Донецкой области, а также атакуют в Харьковской. Основная концентрация сил противника наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях, где за прошедшие сутки произошло немногим меньше половины всех боевых столкновений. При этом захватчики постоянно пытаются находить новые места для атак, а их диверсионные группы также были замечены в Черниговской области. Кроме того, похоже, что Россия смогла найти нового поставщика вооружения, поскольку на ее территории уже были замечены САУ и РСЗО из Северной Кореи.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 17 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Несколько российских БПЛА зафиксированы над Украиной из-за чего в северных и центральных областях объявлена тревога.

С ситуацией в Украине за 14 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 995: Украина ждет нового обстрела, а Байден готовит последний сюрприз

О новостях и событиях 15 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 996: атака дронов на Одессу и "прорыв" России на Черниговщине

О том, что происходило 16 ноября, читайте в трансляции: Война — день 997: Россия сблизилась с Китаем и устраивает провокации на границе