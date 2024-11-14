Война — день 995: Украина ждет нового обстрела, а Байден готовит последний сюрприз

Оперативно о главном за сутки

Оккупационные войска продолжают наступать на ряде участков фронта и демонстрируют постепенное продвижение в трех областях, среди которых не только Донецкая, но и Харьковская и Запорожская. Из-за этого возникают риски того, что боевые действия могут начаться в Днепропетровской области. При этом, в Украине не исключают того, что массированный российский обстрел может произойти со дня на день, а его целью будут гражданские объекты. На фоне смены власти в США уходящая администрация намерена выделить дополнительные средства, чтобы их хватило на поддержку Украины в течение 2025 года.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 14 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Украине опровергли заявления СМИ о возможности создания ядерного оружия.

"Украина предана Договору о нераспространении ядерного оружия; мы не имеем, не разрабатываем и не собираемся создавать ядерное оружие", — подчеркнул спикер МИД Георгий Тихий.

00:00 Российские БПЛА вошли в воздушное пространство Украины через Сумскую и Черниговскую области и движутся в сторону Киевской.

О новостях и событиях 11 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 992: россияне устраивают имитационные обстрелы и повредили Кураховскую дамбу

О том, что происходило 12 ноября, читайте в трансляции: Война — день 993: россияне стягивают силы на фронте и атакуют Харьков дронами

С ситуацией в Украине за 13 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 994: захватчики подошли к Курахово и готовят новые атаки