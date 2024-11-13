Когда ждать масштабных обстрелов РФ и какие цели преследуют россияне в этих ударах: Дикий объяснил

Ветеран войны прокомментировал действия россиян во время обстрелов Украины

Российские войска в ночь на 13 ноября совершили масштабную воздушную атаку по Украине – под угрозой были области на севере, юге, востоке и в центре страны. Кремль не меняет свою стратегию и цель — уничтожение нашего государства.

Об этом, а также о том, что может быть дальше, в интервью "Телеграфу" рассказал общественный деятель, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, стратегия россиян ограничивается одним — наличием доступных средств для уничтожения украинцев.

В производстве ударных БПЛА "Шахед" они, к сожалению, сумели добиться успехов и наладить выпуск очень большой серии. Завод в Алабуге (Татарстан) пересек планку в производстве 1000 единиц БПЛА в месяц.

Накопление же ракет происходит от месяца до двух месяцев. Но расслабляться украинцам рано, говорит Дикий, ведь новый массированный ракетный удар может произойти в любой момент, в любое время и день.

"Меня очень удивляет, что наш тыл не может воспринять одну простую вещь. Россияне последовательны и настойчивы в достижении своей цели — нашего уничтожения. Они над этой целью абсолютно системно работают. Они воюют на уничтожение, у них задача победить нас в этой войне. Для этого у них есть набор целей — как военных, так и гражданских. Притом гражданских больше, чем военных, которые с их точки зрения должны быть разрушены для того, чтобы мы наконец капитулировали", — говорит Дикий.

Как ранее рассказывал Телеграф, россияне переоделись в форму ВСУ и попытались прорваться на Купянском направлении.