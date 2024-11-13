Война — день 994: захватчики подошли к Курахово и готовят новые атаки

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление продолжается, а основной фокус внимания сместился на Кураховское направление, где происходит почти треть всех суточных боевых столкновений. При этом продвижение у захватчиков есть не только в Донецкой области, но и в других местах в Харьковской и Курской областях. Основной целью оккупационных сил является Курахово и расположенное неподалеку водохранилище, которое они хотят использовать для разделения украинской группировки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 13 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Запорожье подверглось обстрелу. Мониторинговые группы сообщали о запусках КАБ

00:00 В Центре противодействия дезинформации говорят, что у оккупантов нет сил для проведения масштабного наступления в Запорожской области, однако россияне через своих "военкоров" пытаются сеять панику.

С ситуацией в Украине за 10 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 991: Россия готовит штурм на юге, а мир застыл в ожидании шагов Трампа

О новостях и событиях 11 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 992: россияне устраивают имитационные обстрелы и повредили Кураховскую дамбу

О том, что происходило 12 ноября, читайте в трансляции: Война — день 993: россияне стягивают силы на фронте и атакуют Харьков дронами