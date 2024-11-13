Війна — день 994: загарбники підійшли до Курахового і готують нові атаки

Оперативно про головне за добу

Російський наступ продовжується, а основний фокус уваги змістився на Курахівський напрямок, де відбувається майже третина всіх добових бойових зіткнень. При цьому просування у загарбників є не лише на Донеччині, а й в інших місцях у Харківській та Курській областях. Основною метою окупаційних сил є Курахове та розташоване неподалік водосховище, яке вони хочуть використати для поділу українського угруповання.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 13 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Центрі протидії дезінформації кажуть, що окупанти не мають сил для проведення масштабного наступу в Запорізькій області, проте росіяни через своїх "воєнкорів" намагаються сіяти паніку.

З ситуацією в Україні за 10 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 991: Росія готує штурм на півдні, а світ завмер в очікуванні кроків Трампа

Про новини та події 11 листопада ми розповідали тут: Війна — день 992: росіяни влаштовують імітаційні обстріли та пошкодили Курахівську дамбу

Про те, що відбувалося 12 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 993: росіяни стягують сили на фронті та атакують Харків дронами