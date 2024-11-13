У Києві пролунали потужні вибухи: що відомо

Людей просять бути у безпеці

Зранку у середу, 13 листопада, в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакують Україну ракетами, працює ППО. Столиця під масованим обстрілом — ворог одночасно застосував балістику, крилаті ракети та "шахеди".

Перед цим у Повітряних Силах України попередили у Повітряних Силах України. Про роботу ППО поінформували у КМВА. За словами кореспондентки "Телеграфа", вибухи були потужні.

За даними моніторингів, до Києва ще підлітають ракети. Людей закликають перебувати у безпечних місцях. О 7:35 ПС попередили про ще одну ракету на Київ. Наступна група крилатих ракет, якщо це не були імітаційні пуски, очікується близько 8 — 8:30.

У КМВА повідомили, що у звʼязку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Там пояснили, що це — превентивний захід.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що в Києві є влучання. Вони публікують фото диму, що здійнявся над столицею.

Нагадаємо, в ніч на 13 листопада росіяни підняли у повітря не менше семи Ту-95МС. Вони здійснили пуски ракет та близько шостої години ранку вони увійшли у повітряний простір України. Ракети кружляли Україною, змінюючи курс. Врешті повернули на Київ. Моніторингові групи о 7:30 попередили про нові пуски ракет з району Воронєжа. Повітряну тривогу станом на 7:40 оголошено по всій території України.

Як повідомляв "Телеграф", з початку минулої доби, 12 листопада, до 22:00, на фронті сталося 156 бойових зіткнень. Росіяни просунулися у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.