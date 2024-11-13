Вже не шість мільярдів доларів: в Пентагоні назвали точну суму, яку можуть витратити на допомогу Україні

Усі ці гроші буде використано на допомогу Україні до січня 2025 року

В Пентагоні 12 листопада уточнили суму, яка залишається для надання військової допомоги Україні. Загальна сума виявилася значно більшою, ніж вважалося раніше – міністерство оборони США нині має 9,3 млрд доларів на зброю та боєприпаси для ЗСУ.

Про це повідомив український журналіст Остап Яриш із посиланням на інформацію, яку було озвучено на брифінгу Пентагону. Зазначається, що додаткові гроші виникли після того, як Пентагон провів переоцінку вже відправленої допомоги. Звідки взялася така сума загалом:

4,3 млрд доларів за програмою президентських повноважень (Presidential Drawdown – PDA), яка передбачає надання Україні озброєння зі складів Армії США;

2,8 млрд доларів, які виникли після переоцінки вже наданої допомоги та будуть приєднані до фінансування за програмою PDA;

2,2 млрд доларів за програмою "Ініціатива сприяння безпеці України" (Ukraine Security Assistance Initiative – USAI), яка передбачає замовлення озброєння та боєприпасів для України безпосередньо у виробників в США.

Спікер Пентагону під час брифінгу підтвердив, що усі ці гроші буде використано на допомогу Україні до січня 2025 року. Також він зазначив, що США вже надали Україні 83% раніше обіцяних до передачі 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, ракет ППО PATRIOT та AMRAAM, 67% ракет Stinger та HAWK та 60% бомб Small Diameter Bombs (SDB) та 105-мм снарядів.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", чиновники чинного президента США Байдена планують якнайшвидше завершити переведення останніх шести мільярдів доларів допомоги Україні. Там побоюються, що обраний президент Дональд Трамп на догоду так званому "президенту" Росії в першу чергу зупинить виділення коштів на підтримку Києва.

8 листопада у Пентагоні підтвердили, що Україна до моменту вступу на посаду Трампа отримає військову допомогу на усю суму, яка залишилася у розпорядженні адміністрації чинного президента Джозефа Байдена.