Все эти деньги будут использованы в помощь Украине до января 2025 года

В Пентагоне 12 ноября уточнили сумму, остающуюся для предоставления военной помощи Украине. Общая сумма оказалась значительно больше, чем считалось ранее – у министерства обороны США сейчас 9,3 млрд долларов на оружие и боеприпасы для ВСУ.

Об этом сообщил украинский журналист Остап Ярыш со ссылкой на информацию, озвученную на брифинге Пентагона. Дополнительные деньги возникли после того, как Пентагон провел переоценку уже отправленной помощи. Откуда взялась такая сумма в целом:

4,3 млрд долларов по программе президентских полномочий (Presidential Drawdown – PDA), предусматривающей предоставление Украине вооружения из составов Армии США;

2,8 млрд долларов, которые возникли после переоценки уже оказанной помощи и будут присоединены к финансированию по программе PDA;

2,2 млрд долларов по программе "Инициатива содействия безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative — USAI), которая предусматривает заказ вооружения и боеприпасов для Украины непосредственно у производителей в США.

Спикер Пентагона во время брифинга подтвердил, что все эти деньги будут использованы в помощь Украине до января 2025 года. Также он отметил, что США уже предоставили Украине 83% ранее обещанных для передачи 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, ракет ПВО PATRIOT и AMRAAM, 67% ракет Stinger и HAWK и 60% бомб Small Diameter Bombs (SDB) и 105-мм снарядов.

Напомним, как писал "Телеграф", чиновники действующего президента США Байдена планируют как можно быстрее завершить перевод последних шести миллиардов долларов помощи Украине. Там опасаются, что избранный президент Дональд Трамп в угоду так называемому "президенту" России в первую очередь остановит выделение средств в поддержку Киева.

8 ноября в Пентагоне подтвердили, что Украина к моменту вступления в должность Трампа получит военную помощь на всю сумму, оставшуюся в распоряжении администрации действующего президента Джозефа Байдена.