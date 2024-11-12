У Генштабі підтвердили атаку на нафтобазу у Бєлгородській області та розповіли деталі

На об'єкті виникла пожежа

У Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили ураження складу паливо-мастильних матеріалів у Бєлгородські області. Її атакували безпілотники Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ. Зазначається, що у ніч на 12 листопада підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб", що біля міста Старий Оскол Бєлгородської області РФ.

"Результати бойової роботи уточнюються. За попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа. Ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що у ніч про 12 листопада на території Старооскольського міського округу пролунав вибух. За його словами, внаслідок удару один із резервуарів спалахнув.

Довідка: в районі Старого Оскола розташовані дві великі нафтобази: на півдні міста — база Осколнафтопостачання з 24 резервуарами для зберігання бензину та дизельного палива, а на заході — Губкінська нафтобаза Бєлгороднафтопродукту (належить "Роснафті") з 13 резервуарами для бензину. Друга зазнавала атак безпілотників у березні та серпні цього року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні поточного року було завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів на окупованій території Луганської області.