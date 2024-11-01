Вибухи у глибокому тилу РФ. Безпілотник атакував нафтобазу на Ставропіллі (відео)

Місто Світлоград розташоване на відстані понад 500 кілометрів від лінії фронту

У Росії знову палає нафтобаза — цього разу у Ставропольському краї. Зокрема, росіяни заявляють, що в ніч на п'ятницю, 1 листопада, на територію нафтобази у місті Світлоград нібито впав безпілотник.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на губернатора регіону Володимира Владімірова. За його словами, внаслідок падіння БПЛА ніхто не постраждав, хоча місцеві пабліки писали про вибух і загоряння.

Крім того, за інформацією російського Міноборони, цієї ночі їхні засоби ППО нібито перехопили 83 українські безпілотники над шістьма регіонами РФ. Зокрема, 36 БПЛА було начебто було збито над Курською областю, 20 – над Брянською, 4 – над Орловською, 3 – над Білгородською, а ще 12 дронів – над тимчасово окупованим Кримом.

Варто зазначити, що місто Світлоград розташоване на відстані понад 500 кілометрів від лінії фронту.

Примітно, що партизанський рух "АТЕШ" ще пів року тому проводив розвідку цього об'єкта. За даними спостереження, на території нафтобази постійно перебуває значна кількість охорони, яка патрулює навіть важкодоступні ділянки.

Фото "АТЕШ"

Фото "АТЕШ"

Чим важлива ця нафтобаза

Підприємство активно функціонує та забезпечує паливом російські війська на південно-східному відрізку фронту. Щодня звідси відправляються залізничні та автоцистерни з нафтопродуктами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому дрони атакували в РФ не нафтобази, а спиртзаводи. Виявляється, вони виробляють не тільки алкогольні напої, а й паливо та вибухові речовини.