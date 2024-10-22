Спиртзаводи — теж цінний ресурс? Чому дрони вночі атакували в РФ не нафтобази (відео)
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Ці підприємства не прості цивільні об'єкти
У ніч на 22 жовтня було атаковано низку спиртових заводів Росії, проте вони виготовляють не тільки алкогольні напої, а й паливо та вибухові речовини. Здебільшого ці підприємства — воєнні об'єкти.
Саме тому їх і атакувати дрони, зазначає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.
"Спиртзаводи у росіян використовуються для виготовлення не тільки спирту, але і палив для воєнних потреб і вибухових речовин. Тому вони і атакуються", — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що усього в ніч на 22 жовтня було атаковано 4 підприємства на території Росії.
Зокрема:
- "Біохім" – переробка меляси та виробництво етилового спирту;
- Лужковський спиртзавод;
- Єфремовський спиртзавод;
- Промислове підприємство Воронезької області.
Коваленко наголошує, що це все — воєнні об‘єкти, попри замаскованість під щось інше.
Таку ж думку висловив і директор безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук в етері КИЇВ24.
"Спиртзаводи і взагалі "Біохім" Росії — це не тільки путінка, якою травлять народ, це і спирти для оборонної промисловості. В першу чергу, це аерокосмічна галузь, це авіація Росії", — сказав він.
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