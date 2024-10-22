Спалахнули кілька заводів: Росію вночі атакували безпілотники (відео)

Під атакою були спиртзаводи

У ніч на вівторок, 22 жовтня, у кількох областях Росії лунали вибухи, їх атакували безпілотники. Зокрема, під удар потрапили Тульська, Брянська, Тамбовська, Воронезька області.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що регіон нібито атакували "БПЛА ЗСУ". За його даними, постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та спиртзаводу у сел. Лужківський Суворівського району.

Місцеві жителі опублікували у мережі кадри вибуху. Вони емоційно коментують те, що відбувається.

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Варто зазначити, що на спиртзаводах росіяни можуть виробляти добавки для підвищення октанового числа палива. Це особливо актуально для "воєнного палива". Тому атаки на такі виробництва знижують військовий потенціал ворога.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз також заявив про атаку безпілотників. За його даними, їх було щонайменше 9 і вони нібито були збиті. Богомаз додав, що у Суземському районі частково пошкоджено покрівлю нежитлової будівлі та котельні.

Крім того, губернатор Тамбовської області Максим Єгоров повідомив, що о 5:20 ранку в місті Расказово імовірно в результаті прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух. Після нього сталася пожежа.

На сайті "Біохіма" повідомляється, що зараз підприємство "виготовляє продукцію, що має стратегічне значення для держави", здійснює комплексну переробку цукрозміщувальної сировини (меляса бурякова) у різні види спиртів.

Крім того, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про пожежу на промисловому підприємстві після атаки БПЛА. На місці працюють пожежники.

Також вранці запроваджувалися обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропорту Нижнього Новгорода. Причина – загроза атаки БПЛА.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 20 жовтня дрони Служби безпеки України, Сил оборони та Головного управління розвідки вразили найбільший у Росії завод ім. Свердлова з виробництва вибухових речовин, розташованого в Дзержинську. На ньому виробляють авіабомби, артснаряди та інше.