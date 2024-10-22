Війна — день 972: росіяни прориваються до Часового Яру, а прапори КНДР помітили на Донбасі

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують вести наступ на сході України й місцями мають просування, поки ЗСУ має перемінний успіх у Курській області. Дуже напруженою ситуація стала біля Часового Яру, де загарбникам вдалося прорватися трасою на південь від міста. На думку експертів, це дозволить чинити тиск на ЗСУ ще з одного боку. В інших місцях на фронті вже почали помічати північнокорейські прапори на територіях, які контролюють росіяни, втім, в Україні кажуть, що це лише елемент інформаційної війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 22 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Росіяни атакували Суми ударними безпілотниками. Міська військова адміністрація повідомила про влучання у житлові будинки.

00:00 У західних ЗМІ з’явилася інформація, що Південна Корея розглядає можливість відправлення своїх військових фахівців до України, якщо участь КНДР у війні підтвердиться.

Про те, що відбувалося 19 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 969: Росія завдала удару по Запоріжжю, але повернула додому багато українців

З ситуацією в Україні за 20 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 970: росіяни наближаються до Курахового та влаштовують масштабні обстріли

Про новини та події 21 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 971: росіяни атакували Запоріжжя та прорвали оборону біля Часового Яру