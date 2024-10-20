Війна — день 970: росіяни наближаються до Курахового і влаштовують масштабні обстріли

Оперативно про головне за добу

Російський наступ триває з колишньою силою, а Курахівський напрямок став найбільш гарячим. Лише минулої доби там сталося 50 бойових зіткнень зі 138. Загарбникам вдається просуватися в деяких місцях на Донеччині, тоді як ЗСУ успішно контратакують у Харківській області. Водночас триває й повітряний терор, і поки тилові області продовжують відбиватися від потоку дронів і далекобійних ракет, прифронтові міста страждають від постійних прильотів авіабомб.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 20 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Києві повідомлялося про роботу ППО через атаку дронів. Також з’являлася інформація, що росіяни скинули КАБ на Харків.

З ситуацією в Україні за 17 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 967: Росія штурмує у напрямку Селидового, а Зеленський у Брюсселі з Планом перемоги

Про новини та події 18 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 968: росіяни тиснуть на двох напрямках і атакують дронами

Про те, що відбувалося 19 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 969: Росія завдала удару по Запоріжжю, але повернула додому багато українців