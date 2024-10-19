Росіяни скинули КАБ на Запоріжжя: як виглядає місто після обстрілу (фото, відео)

Запоріжжя зазнало обстрілу

Росіяни в черговий раз скинули кориговані авіабомби на Запоріжжя. У результаті в місті є постраждалі, кілька житлових будинків зазнали пошкоджень.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, одна з КАБ впала за кількасот метрів від міського гіпермаркету.

Він повідомив, що на цей час відомо про вісім постраждалих, серед яких дівчата віком 9 та 13 років.

"Діти перебувають у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Після огляду лікарів та надання першої допомоги двоє чоловіків і жінка від госпіталізації відмовилися. Інших постраждалих медики зараз оглядають", — повідомив він.

Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко своєю чергою зазначила, що російські удари пошкодили щонайменше дванадцять житлових будинків у трьох районах міста.

Окрім того, міське керівництво оприлюднило фото та відео з місця прильотів, щоб показати, що метою росіян є цивільні об’єкти.

Як повідомлялося раніше, вночі та з ранку в суботу, 19 жовтня, росіяни атакували Черкаську область дронами та ракетами. Через це загинула жінка.