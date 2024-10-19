Під час нічного удару по Сумщині загинув чоловік та постраждали рятувальники (фото та відео)

Російська армія била по місту безпілотниками та авіабомбами

В ніч на суботу, 19 жовтня, росіяни вдарили КАБами (кореговані авіаційні бомби) та "шахедами" по місту Шостка Сумської області. Під завалами знайшли загиблого чоловіка, ще восьмеро людей отримали поранення.

"В одній із будівель у м. Шостка під завалами виявлено тіло загиблого чоловіка. Відтак унаслідок нічного авіаудару по місту 8 осіб постраждали та 1 чоловік загинув", — повідомили у прокуратурі Сумської області.

Там уточнили, що 19 жовтня близько 00:20, росіяни, за попередніми даними, скинули три керовані авіаційні бомби на центральну частину Шостки. Пошкоджено навчальний та медичний заклади, приміщення низки установ, житлові будинки та транспортні засоби.

Також росіяни вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу Шостки. Його будівлю частково зруйновано. В момент атаки рятувальники перебували в укритті, але 5 співробітників отримали поранення, їх госпіталізували. Крім будівель також пошкоджено 6 одиниць техніки рятувальників, поінформували у ДСНС.

Як повідомляв "Телеграф", на Сумщині в ніч на 19 жовтня росіяни пошкодили об'єкти енергетики та інфраструктури. Через це у Шосткинському, Конотопському і частині Сумського району застосовуються графіки аварійних відключень.