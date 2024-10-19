Вночі росіяни атакували Київ безпілотниками, уламок залетів у квартиру та поранив жінку

Також уламками пошкоджено авто

В ніч на суботу, 19 жовтня, росіяни атакували Україну безпілотниками, зокрема ППО працювала й у Києві. Під час ворожої атаки постраждала жінка.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Невеличкий уламок безпілотника потрапив у помешкання жінки у Дарницькому районі столиці через вікно балкона та травмував мешканку квартири. Постраждалу госпіталізували та оперують. Інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає.

Начальник КМВА Сергій Попко поінформував, що уламками російського дрона пошкоджено фасад будинку у Дніпровському районі Києва. Постраждала молода жінка, яка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

"У Дарницькому районі уламками пошкоджено припарковані авто. Без потерпілих", — пише він.

Попко додав, що росіяни запускали безпілотники на Київ з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Усі російські дрони, які загрожували столиці, було знешкоджено ППО, проте через падіння уламків поранено жінку та пошкоджено фасад будинку та автомобіль.

Нагадаємо після 4-ої години у Києві пролунали вибухи. Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці по російському ударному безпілотнику працювала протиповітряна оборона.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 17 жовтня внаслідок падіння уламків російських дронів на Київщині почалась пожежа. Рятувальники ліквідовували займання у м. Бориспіль та у с. Вороньків.