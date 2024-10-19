Ночью россияне атаковали Киев беспилотниками, обломок залетел в квартиру и ранил женщину

Также обломками повреждено авто

В ночь на субботу, 19 октября, россияне атаковали Украину беспилотниками, в том числе ПВО работала и в Киеве. Во время вражеской атаки пострадала женщина.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Небольшой обломок беспилотника попал в дом женщины в Дарницком районе столицы через окно балкона и травмировал жительницу квартиры. Пострадавшую госпитализировали и оперируют. Других повреждений в многоквартирном доме нет.

Начальник КМВА Сергей Попко проинформировал, что обломками российского дрона поврежден фасад дома в Днепровском районе Киева. Пострадала молодая женщина, получившая серьезное ранение нижней конечности.

"В Дарницком районе обломками повреждены припаркованные авто. Без пострадавших ", — пишет он.

Напомним после 4 часов в Киеве раздались взрывы. Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице по российскому ударному беспилотнику работала противовоздушная оборона.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 октября в результате падения обломков российских дронов в Киевской области начался пожар. Спасатели ликвидировали возгорание в г. Борисполь и с. Вороньков.