Ночью россияне атаковали Киев беспилотниками, обломок залетел в квартиру и ранил женщину
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Также обломками повреждено авто
В ночь на субботу, 19 октября, россияне атаковали Украину беспилотниками, в том числе ПВО работала и в Киеве. Во время вражеской атаки пострадала женщина.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Небольшой обломок беспилотника попал в дом женщины в Дарницком районе столицы через окно балкона и травмировал жительницу квартиры. Пострадавшую госпитализировали и оперируют. Других повреждений в многоквартирном доме нет.
Начальник КМВА Сергей Попко проинформировал, что обломками российского дрона поврежден фасад дома в Днепровском районе Киева. Пострадала молодая женщина, получившая серьезное ранение нижней конечности.
"В Дарницком районе обломками повреждены припаркованные авто. Без пострадавших ", — пишет он.
Напомним после 4 часов в Киеве раздались взрывы. Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице по российскому ударному беспилотнику работала противовоздушная оборона.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 октября в результате падения обломков российских дронов в Киевской области начался пожар. Спасатели ликвидировали возгорание в г. Борисполь и с. Вороньков.