Укр

Война — день 969: Россия не прекращает атаки, но вернула домой сотни украинцев

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 19 октября 2024 года. Предыдущие сутки ознаменовались в Украине рядом заявлений про возможное производство украинского ядерного оружия, условия переговоров и завершения войны. Кроме того, заговорили о возможной отмене запрета экспорта военной продукции из Украины. Не обошлось и без вражеских атак — среди прочего, под удар попала Одесса, еще ряд областей отбивались от "Шахедов". Также появилась информация о возможной казни пленного украинского военного на Бахмутском направлении.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 19 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 "От врага возвращено 596 воинов. 501 на щите. Среди них тела тех, кого убили возле Авдеевки. Тела тех, кого забирали из российских моргов и еще нуждаются в идентификации. 95 пленных. Многие из них были в плену много лет", — волонтер Ирина Солошенко. Среди вернувших — военный и правозащитник Максим Буткевич.

По состоянию на начало дня в воздушном пространстве Украины пребывает много вражеских беспилотников.

Тем временем карта боевых действий DeepState выглядит следующим образом:

Торецк, Покровск и Курахово на карте боевых действий DeepState 19.10.2024
Торецк, Покровск и Курахово на карте боевых действий DeepState 19.10.2024

О том, что происходило 16 октября, читайте в трансляции:Война — день 966: Зеленский презентовал План победы, а россияне давят возле Селидово

С ситуацией в Украине за 17 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 967: Россия штурмует в направлении Селидово, а Зеленский в Брюсселе с Планом победы

О новостях и событиях 18 октября мы рассказывали здесь: Война — день 968: россияне давят на двух направлениях и атакуют дронами