Война — день 969: Россия не прекращает атаки, но вернула домой сотни украинцев

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 19 октября 2024 года. Предыдущие сутки ознаменовались в Украине рядом заявлений про возможное производство украинского ядерного оружия, условия переговоров и завершения войны. Кроме того, заговорили о возможной отмене запрета экспорта военной продукции из Украины. Не обошлось и без вражеских атак — среди прочего, под удар попала Одесса, еще ряд областей отбивались от "Шахедов". Также появилась информация о возможной казни пленного украинского военного на Бахмутском направлении.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 19 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 "От врага возвращено 596 воинов. 501 на щите. Среди них тела тех, кого убили возле Авдеевки. Тела тех, кого забирали из российских моргов и еще нуждаются в идентификации. 95 пленных. Многие из них были в плену много лет", — волонтер Ирина Солошенко. Среди вернувших — военный и правозащитник Максим Буткевич.

По состоянию на начало дня в воздушном пространстве Украины пребывает много вражеских беспилотников.

Тем временем карта боевых действий DeepState выглядит следующим образом:

Торецк, Покровск и Курахово на карте боевых действий DeepState 19.10.2024

О том, что происходило 16 октября, читайте в трансляции:Война — день 966: Зеленский презентовал План победы, а россияне давят возле Селидово

С ситуацией в Украине за 17 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 967: Россия штурмует в направлении Селидово, а Зеленский в Брюсселе с Планом победы

О новостях и событиях 18 октября мы рассказывали здесь: Война — день 968: россияне давят на двух направлениях и атакуют дронами