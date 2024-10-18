Был ранен и не имел оружия: россияне вероятно казнили ещё одного украинского военного

Армия РФ продолжает демонстрировать миру свою жестокость

На Бахмутском направлении оккупанты вероятнее всего безжалостно убили раненого военнослужащего ВСУ. Украинский воин находился без оружия в беспомощном состоянии, однако его расстреляли в упор.

По данному факту начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

"Согласно оперативным данным, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военнослужащий ВСУ, вероятно, получил ранения. Через некоторое время здание, в котором он находился, захватили оккупанты, а его взяли в плен," — говорится в сообщении.

Военнослужащий ВСУ был без оружия и лежал на земле. Очевидно, что он не представлял никакой угрозы, но российские оккупанты расстреляли его в упор. Предварительно, это произошло 6 сентября этого года возле "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк.

Досудебное расследование по данному делу осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Стоит отметить, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Напомним, генпрокурор Андрей Костин проинформировал, что по состоянию на начало сентября 2024 года Украина расследует 28 расстрелов украинских военнопленных армией РФ. С начала полномасштабного вторжения россияне казнили более 62 наших военных, попавших в плен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне зверски казнили еще одного украинского пленного. В сети появились жуткие фото человека в военной форме со связанными руками, которого убили мечом с надписью "За Курск".