Був поранений і не мав зброї: росіяни ймовірно стратили ще одного українського військового

Армія РФ продовжує демонструвати світові свою жорстокість

На Бахмутському напрямку окупанти найімовірніше вбили пораненого військовослужбовця ЗСУ. Український воїн був без зброї у безпорадному стані, проте його розстріляли впритул.

За цим фактом розпочато досудове розслідування. Про це повідомили у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

"Згідно з оперативними даними, під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, отримав поранення. Через деякий час будівлю, в якій він знаходився, захопили окупанти, а його взяли в полон", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець ЗСУ був без зброї та лежав на землі. Очевидно, що він не становив жодної загрози, але російські окупанти розстріляли його впритул. Попередньо це сталося 6 вересня цього року біля "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк.

Досудове розслідування по цій справі здійснюють слідчі ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Варто зазначити, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, генпрокурор Андрій Костін поінформував, що станом на початок вересня 2024 року Україна розслідує 28 розстрілів українських військовополонених армією РФ. З початку повномасштабного вторгнення росіяни стратили понад 62 наших військових, які потрапили в полон.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни жорстоко стратили ще одного українського полоненого. У мережі з’явилися моторошні фото людини у військовій формі зі зв’язаними руками, яку вбили мечем із написом "За Курськ".