Закидали гранатами, а потім добили тих, хто вижив: росіяни на Донбасі стратили своїх же солдатів

Не менше семи російських військових були страчені 4 липня 2023 року

Ситуація з дисципліною у російській армії змушує командирів вдаватися до радикальних методів. Проти своїх підлеглих вони використовують тортури і навіть розстріли.

Про один із таких випадків йдеться у розслідуванні видання Суспільне. Зазначається, що журналістам вдалося отримати доступ до постанови Слідчого комітету РФ, в якій розповідається про те, як керівництво 6-ї мотострілецької дивізії вбило щонайменше сімох своїх військових.

Інцидент стався 4 липня 2023 року в Бахмутському Донецькій області, куди привезли російських солдатів з Попасної. 6-а МСД складається з кількох полків, серед яких 1486-й, 1008-й та 1307-й. Її командиром є Марат Оспанов, який на той час був полковником.

Дивізію сформували 2022 року, а вже до весни 2023 року у ЗМІ почали потрапляти скарги мобілізованих росіян, які скаржилися на нестерпні умови проходження служби. У травні того ж року Оспанов наказав затримувати всіх солдатів, які "порушували військову дисципліну та відмовлялися виконувати накази, а також чинили інші провини".

Марат Оспанов

В ухвалі СК говориться, що він пізніше створив угруповання з підлеглих, які мали домогтися неухильного виконання наказів. Домагатися виконання наказів він доручив полковнику Станіславу Іванісову, а виконувати страту було призначено полковника Євгена Малишка.

Станіслав Іванісов

Євген Малишко

У матеріалах йдеться, що таким чином було затримано 19 осіб, яких кинули у підвал без засобів гігієни, спальних місць та з обмеженою кількістю їжі та води. 11 із них пізніше звільнили військові прокурори, які проводили розслідування.

Ще 8 Оспанов вважав такими, "що не підлягають виправленню". Йдеться про капітанів Миколу Козловського та Юрія Снітнікова, сержантів Артура Галимова та Ігоря Коломійцева, рядового Іллю Борисова, єфрейтора Олексія Авера з 1307 полку. Також у списку є імена лейтенанта 1008 мотострілецького полку Валерія Грушецького та старшого лейтенанта 1486 полку Артема Фадєєва.

З них вижив лише Борисов, якого перед плановою перевіркою відпустили та відправили на передову. Там він отримав поранення і опинився у шпиталі, що зрештою врятувало йому життя.

Решту ж піддавали регулярним побиттям і зрештою вирішили стратити. Вбивати "порушників" відправили майора Євгена Борискіна, прапорщика Євгена Чуканова, старшого прапорщика Геннадія Мурого та старшого сержанта Романа Тімоніна.

Вони вивезли сімох солдатів до Бахмутського і відправили до підвалу одного з житлових будинків, а потім туди полетіло щонайменше п’ять осколкових гранат. Після цього майор Борискін спустився до підвалу і здійснив сім пострілів, щоб добити тих, хто вижив.

Справи ведуть за трьома статтями кримінального кодексу РФ: перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення волі та вбивство.

Як повідомлялося раніше, в СБУ назвали імена відповідальних за скоєння теракту в Оленівці, де росіяни вбили понад 50 українських військовополонених.