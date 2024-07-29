Річниця теракту в Оленівці: ексначальникам колонії повідомили про підозру, хто вони, де ховаються і як виглядають

Загинуло понад 50 військових, зокрема, "азовців"

Ексочільникам "Оленівської колонії", де два роки назад вбили полонених українських захисників, Служба безпеки України (СБУ) оголосила підозру. У відомстві назвали імена відповідальних осіб.

За даними СБУ та Офісу Генерального прокурора, було зібрано доказову базу на двох воєнних злочинців Росії. Трагедія сталась вночі 29 липня 2022 року, тоді вибухнув один із бараків виправної колонії в Оленівці на Донеччині.

До цієї трагедії причетні колаборант Сергій Євсюков – ексочільник так званої "Волноваської колонії ДНР" у селищі Оленівка та його колишній перший заступник – колаборант Дмитро Нейолов.

Сергій Євсюков

Зазначається, що в ніч на 29 липня, коли росіяни влаштували вибухи на території окупаційної тюрми, обидва фігуранти перебували на "посадах".

Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, зокрема, "азовці", що перебували у катівнях. Дев'ять осіб загинуло через ненадання їм невідкладної медичної допомоги. Тоді приблизно 150 військовий отримали поранення.

За даними слідства, обидва фігуранти усвідомлювали наслідки вибухів та кількість постраждалих. Проте вони навмисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Зауважимо, що вже у листопаді 2022 року на вище вказані посади призначили нових людей. А Євсюков та Нейолов переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій Донеччині.

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати зловмисників за вчинені злочини проти українських бійців.

Раніше "Телеграф" писав, що командир "Азову" звернувся до українців на роковини трагедії в Оленівці.