Він каже, що "справа "Азову" — нищити ворога та поповнювати обмінний фонд

Сьогодні, 28 липня другі роковини російського теракту в Оленівці. Командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко виклав допис про полонених азовців.

Він застеріг, що люди помирають у полоні, тож можуть не дожити до сподіваного обміну. Своїми думками він поділився на сторінці у Фейсбук.

"Жоден із тих, хто давав бійцям Маріупольського гарнізону гарантії під час виходу з території "Азовсталі", не виконав своїх обіцянок", — сказав він.

За його словами, першочергові домовленості ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, російської сторони та військово-політичного керівництва України щодо гарантування збереження життя кожного військовослужбовця гарнізону, незастосування тортур та якнайшвидший обмін у травні 2022 не реалізували.

"Так, росіяни з властивим їм віроломством наплювали на всі ці пункти. Апогеєм порушення ними законів та звичаїв ведення війни стала страта 53-х беззбройних азовців в Оленівці. Два роки тому уві сні вони були підступно вбиті в організованому росіянами теракті в бараці колонії. Більше сотні наших побратимів отримали поранення. Сучасна історія не знає подібних прикладів нелюдської жорстокості щодо військовополонених", — додав "Редіс".

Командиру "Азову" не дає спокою питання: чи доклали усі сторони максимум зусиль для здійснення обміну та чи були задіяні усі важелі впливу на країну-агресора, щоб повернути українських військовослужбовців додому як було обіцяно, після 3-4 місяців.

"Справа "Азову" — нищити ворога та поповнювати обмінний фонд. Це завдання наш підрозділ протягом року успішно виконує на Кремінському напрямку. Часто всупереч усьому. Чи виконують свою роботу ті, хто добровільно взяв на себе ці обов'язки, й ті, на кого їх покладено законом? Важко передати словами, що таке один день в російському полоні. Часу немає. Постійні катування, голод, показова страта в Оленівці, незаконні судилища та довічні ув'язнення. Скоро вам нікого буде обмінювати", — зазначив Прокопенко.

Трагедія в Оленівці

Два роки тому, в ніч на 29 липня, на окупованій території Донецької області в колонії №120 в селищі Оленівка, де РФ утримувала українських полонених, в одному з бараків пролунав вибух. Перед тим в це приміщення перевели групу українських військових, серед яких були і азовці. Українські слідчі подію кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, назвала терактом. Станом на 25 липня 2024 року слідство триває, підозри у справі не оголошували, загинули понад 50 людей, щонайменше 140 були поранені.