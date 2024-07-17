Україна та РФ готують новий обмін полоненими: ЗМІ дізналися про деталі

Це буде вже шостий обмін з початку 2024 року, який вдалося здійснити за посередництвом ОАЕ

Україна та Росія за сприяння та посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів готують черговий обмін полоненими. В рамках угоди, якій посприяли в ОАЕ, вдасться звільнити 90 військовополонених українських громадян.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власне обізнане джерело. Зазначається, що обмін відбудеться вранці 17 липня в рамках угоди, яка дозволить двом країнам звільнити по 180 полонених.

Також це буде вже шостий обмін з початку 2024 року, який вдалося здійснити за посередництвом ОАЕ. Джерело сказало виданню, що обидві сторони заявили про намір звільнити по 90 полонених, якщо угода буде укладена.

"Завдяки цьому обміну загальна кількість полонених, яких обміняли цього року за посередництва ОАЕ, досягне майже 1400 осіб", – додало видання.

Зазначимо, що Україна провела 25 червня обмін полоненими із Росією. Додому вдалося повернути 90 українців, серед яких захисники Маріуполя, Чорнобильської АЕС та інших напрямків.

28 червня Україна повернула з полону російських терористів ще 10 людей, частина з яких була захоплена росіянами ще до початку повномасштабної війни. Дехто з них провів у полоні багато років і тільки у 2024 році зміг повернутися додому. Вже з'явилися реакції родичів декого зі звільнених з полону українців.

Також "Телеграф" розповідав про те, що попередній обмін полоненими відбувся 31 травня. Додому вдалося повернути 75 українців, з яких 70 чоловіків та 5 жінок.