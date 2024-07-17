Украина и РФ готовят новый обмен пленными: СМИ узнали детали

Это будет уже шестой обмен с начала 2024 года, который удалось осуществить через посредничество ОАЭ

Украина и Россия при содействии и посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов готовят очередной обмен пленными. В рамках соглашения, которому помогли в ОАЭ, удастся освободить 90 военнопленных украинских граждан.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственный осведомленный источник. Отмечается, что обмен состоится утром 17 июля в рамках соглашения, которое позволит двум странам освободить по 180 пленных.

Также это будет уже шестой обмен с начала 2024 года, который удалось совершить через посредничество ОАЭ. Источник сказал изданию, что обе стороны заявили о намерении освободить по 90 пленных, если сделка будет заключена.

"Благодаря этому обмену общее число пленных, которых обменяли в этом году при посредничестве ОАЭ, достигнет почти 1400 человек", – добавило издание.

Отметим, что Украина провела 25 июня обмен пленными с Россией. Домой удалось вернуть 90 украинцев, в том числе защитники Мариуполя, Чернобыльской АЭС и других направлений.

28 июня Украина вернула из плена российских террористов еще 10 человек, часть которых была захвачена россиянами еще до начала полномасштабной войны. Некоторые из них провели в плену много лет и только в 2024 году смог вернуться домой. Уже появились реакции родственников некоторых из освобожденных из плена украинцев.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что предыдущий обмен пленными произошел 31 мая. Домой удалось вернуть 75 украинцев, из которых 70 мужчин и пять женщин.