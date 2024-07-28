Он говорит, что "дело "Азова" — уничтожать врага и пополнять обменный фонд

Сегодня, 28 июля вторая годовщина российского теракта в Еленовке. Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко изложил сообщение о пленных азовцах.

Он предостерег, что люди умирают в плену и могут не дожить до ожидаемого обмена. Своими мыслями он поделился на странице в Facebook.

"Ни один из тех, кто давал бойцам Мариупольского гарнизона гарантии при выходе с территории "Азовстали", не выполнил своих обещаний", — сказал он.

По его словам, первоочередные договоренности ООН, Международного Комитета Красного Креста, российской стороны и военно-политического руководства Украины относительно гарантирования сохранения жизни каждого военнослужащего гарнизона, неприменения пыток и скорейшего обмена в мае 2022 года не реализовали.

"Да, россияне с присущим им вероломством наплевали на все эти пункты. Апогеем нарушения ими законов и обычаев ведения войны стала казнь 53-х безоружных азовцев в Еленовке. Два года назад во сне они были коварно убиты в организованном россиянами теракте в бараке колонн. Сотни наших собратьев получили ранения. Современная история не знает подобных примеров бесчеловечной жестокости по отношению к военнопленным", — добавил "Редис".

Командиру "Азова" не дает покоя вопрос: приложили ли все стороны максимум усилий для осуществления обмена и были ли задействованы все рычаги влияния на страну-агрессора, чтобы вернуть украинских военнослужащих домой, как было обещано, после 3-4 месяцев.

"Дело "Азова" — уничтожать врага и пополнять обменный фонд. Эту задачу наше подразделение в течение года успешно выполняет на Кременском направлении. Часто вопреки всему. Выполняют свою работу те, кто добровольно взял на себя эти обязанности, и те, на кого Они положены законом? Трудно передать словами, что такое один день в российском плену.

Трагедия в Еленовке

Два года назад, в ночь на 29 июля, на оккупированной территории Донецкой области в колонии №120 в поселке Еленовка, где РФ удерживала украинских пленных, в одном из бараков раздался взрыв. До этого в это помещение перевели группу украинских военных, среди которых были и азовцы. Украинские следователи событие квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны, назвала терактом. По состоянию на 25 июля 2024 года следствие продолжается, подозрения по делу не объявляли, погибли более 50 человек, по меньшей мере 140 были ранены.